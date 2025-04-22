5 takımlı 1.Amatör Küme’nin son hafta maçında, şampiyonluk için yarıştığı Orta Belediyespor’u deplasmanda 3-0 yenen Çerkeş Belediyespor, 8’inci maçında 7’nci galibiyetini aldı 21 puanla şampiyon oldu. Çorumlu antrenör Metehan Fırat, iki sezondur çalıştırdığı Çerkeş Belediyespor’la mutlu sona ulaşırken, maçtan sonra şampiyonluk sevincini oyuncularıyla birlikte yaşadı.

ÇANKIRI FK’YI BEKLİYORLAR

Çankırı şampiyonu olan Çerkeş Belediyespor, Çorum temsilcisi Gençlik Mimar Sinanspor’un da mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup’ta play-off oynayacak olan Çankırı FK’nın maçlarını beklemeye başladı. Çankırı FK 3.Lig’e çıkarsa Çerkeş Belediyespor direkt BAL’da mücadele edecek. Çıkamazsa Çankırı FK ile Çerkeş Belediye BAL için baraj maçı oynayacak.