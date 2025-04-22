Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 37.haftanın maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, son 3 hafta maçlarının aynı gün ve saatte oynanacağına dair alınan karara gereğince, 36.haftada olduğu gibi 37.haftanın da tüm maçları aynı gün oynanacak ve aynı saatte başlayacak. Bu doğrultuda, 37.hafta maçları 4 Mayıs Pazar günü oynanacak. Maçlar yine saat 16.00’da başlayacak.

ÇORUM FK Ş.URFA’YI KONUK EDECEK

Ahlatcı Çorum FK, 37.hafta maçında Şanlıurfaspor’u konuk edecek. Çorum temsilcisi play-off bileti alamazsa Şanlıurfaspor maçı kırmızı-siyahlı takımın bu sezon Çorum’da oynayacağı son karşılaşma olacak.

Ahlatcı Çorum FK-Şanlıurfaspor maçının yanı sıra aynı gün, saat 16.00’da oynanacak diğer maçlarda ise Erzurumspor’la Ümraniyespor, Keçiörengücü ile Ankaragücü, Esenler Erokspor’la İstanbulspor, Pendikspor’la Fatih Karagümrük, Manisa FK ile Bandırmaspor, Gençlerbirliği ile Sakaryaspor, Iğdır FK ile Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler’le Adanaspor, Boluspor’la da Yeni Malatyaspor karşılaşacak.

Ligde normal sezonun son hafta maçlarının oynanacağı gün henüz açıklanmadı.