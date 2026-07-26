Yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, Romanya'nın Rapid Bükreş takımında forma giyen 21 yaşındaki milli sol bek Andrei Borza ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayarak dikkat çeken bir transfere imza attı.

Borza'nın uzun süredir Porto'nun transfer listesinde yer aldığı ancak Portekiz ekibinin girişimlerde geç kalması nedeniyle oyuncunun Çorum FK'yı tercih ettiği öne sürüldü. Bu gelişme, Porto taraftarlarının da tepkisini beraberinde getirdi.

Porto'nun en büyük taraftar gruplarından Super Dragões, sosyal medya hesabından Andrei Borza'nın fotoğrafını paylaşarak yönetime sert eleştiriler yöneltti. Yapılan paylaşımda, "Bu genç futbolcuyu alacaktınız. Büyük hata." ifadelerine yer verilirken, taraftarlar transferin kaçırılmasını kulüp yönetimi ve teknik heyetin önemli bir başarısızlığı olarak değerlendirdi.