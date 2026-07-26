Nevşehir’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kapadokya XCUP Turnuvası bu yıl Nevşehir’in Avanos ilçesinde yapıldı. Ülke genelinden 25 takımın mücadele ettiği turnuvada 2015 doğumlu (U11) futbolcular sahne aldı. 3 gün süren turnuvaya Çorum’dan da Mimar Sinanspor U11 takımı davet edildi.

Batuhan Zeren’in çalıştırdığı Mimar Sinanspor U11 takımı ilk maçında Niğdee FK’ya 2-1 yenildi. İkinci maçtan itibaren toparlanan Çorum temsilcisi ikinci maçında Hatay Yenicağspor’u 3-0, üçüncü maçında Antalya Arsuz Uluçınarspor’u 3-0, dördüncü maçında Tokat Turhalspor’u 3-0, beşinci maçında Antalya Denizspor’u 5-0, altıncı maçında ise Ankara Sinan Ertan FK’yı 4-1 yendi.

6 maçta 15 puan toplayan Mimar Sinanspor turnuvaya damga vuran kulüplerden oldu.