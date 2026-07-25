Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Arca Çorum FK, kamp dönemindeki üçüncü hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi FK Tirana ile karşı karşıya geldi. Bolu Vonresort Otel Sahası'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetimindeki kırmızı-siyahlılar, mücadelede farklı oyunculara süre vererek takımın son durumunu görme fırsatı buldu. Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Çorum temsilcisi, özellikle fiziksel durum, oyun organizasyonu ve yeni transferlerin uyumunu test etti.

Dengeli geçen karşılaşmada iki ekip de zaman zaman gol pozisyonları üretse de savunmalar hata yapmadı. 90 dakika sonunda taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.