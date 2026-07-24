Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, transfer çalışmalarını genç ve gelecek vadeden bir isimle sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, Romanya'nın köklü kulüplerinden FC Rapid 1923'te forma giyen Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı bonservisiyle kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2005 doğumlu sol bek ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hagi Akademisi'nden Yetişti

Romanya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli yetenekler arasında gösterilen Andrei Borza, efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin kurduğu ve Avrupa'nın saygın altyapıları arasında gösterilen Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetişti.

Ülkesinde "wonderkid" (harika çocuk) olarak anılan genç futbolcu, Romanya Milli Takımı'nın U15, U16, U17, U19 ve U20 kategorilerinde forma giydikten sonra son olarak Romanya A Milli Takımı kadrosuna yükselmeyi başardı.

Avrupa Devlerinin Radarındaydı

Genç yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Borza'nın, yaz transfer döneminde Porto ve Genoa gibi önemli kulüplerin transfer listesinde yer aldığı öğrenildi. Arca Çorum FK'nın bu transferi gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attığı değerlendiriliyor.

"Hoş Geldin Andrei Borza"

Arca Çorum FK'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, FC Rapid 1923 forması giyen Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı bonservisiyle kadrosuna katmıştır. Oyuncumuz ile 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Andrei Borza. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

Süper Lig'deki ilk sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Arca Çorum FK, Andrei Borza transferiyle hem bugünü hem de geleceği planlayan önemli bir hamle gerçekleştirmiş oldu. Genç yıldızın, kırmızı-siyahlı formayla göstereceği performans şimdiden büyük merak uyandırıyor.