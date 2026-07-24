Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Çorum İl Temsilcisi ve Bocce Antrenörü Hakan Çıtak da, 29 Temmuz - 3 Ağustos 2026 tarihleri arasında İspanya'nın Santa Susanna kentinde düzenlenecek Gençler Bocce (Petank) Dünya Şampiyonası'nda Millî Takım Antrenörü olarak görev yapacak.

Öte yandan Cumhuriyet Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi ve millî sporcu Ömer Ceylan, Bocce (Petank) Millî Takımı seçmelerinde gösterdiği başarılı performansın ardından ay-yıldızlı kadroya seçilerek önemli bir başarıya imza attı.

Millî Takım Antrenörü Hakan Çıtak ve Millî sporcu Ömer Ceylan ile bu önemli organizasyon öncesinde Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, millî takım süreci ve dünya şampiyonası hazırlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Çorum'u ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek olan Ömer Ceylan ile Hakan Çıtak'ı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Çorum'u dünya şampiyonasında temsil edecek olan millî sporcu ve antrenörün, İspanya'da düzenlenecek organizasyonda başarılı sonuçlarla dönmesi bekleniyor.