Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Arca Çorum FK, ses getirecek bir transfer hamlesi için düğmeye bastı. Kırmızı-Siyahlı yönetimin, Hollandalı yıldız futbolcu Memphis Depay'ı kadrosuna katmak amacıyla girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Arca Çorum FK yönetimi, akşam saatlerinde deneyimli golcünün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan ilk temasın olumlu geçtiği ve taraflar arasında görüşmelerin devam edebileceği yönünde bir izlenim oluştu.

Ancak ilerleyen saatlerde transfer görüşmelerinde beklenen gelişme yaşanmadı. Alınan bilgiye göre Memphis Depay cephesi, yapılan değerlendirmelerin ardından Arca Çorum FK'nın teklifine olumsuz yanıt verdi.

Buna rağmen Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Kırmızı-Siyahlı yönetimin, kadrosunu üst düzey isimlerle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğü ve transfer listesindeki alternatif oyuncularla temaslarına devam ettiği öğrenildi.