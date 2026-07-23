Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi görevlendirme yazısına göre, Softbol U15 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 27 Temmuz-1 Ağustos 2026 tarihleri arasında Hollanda'nın Rosmalen kentinde, U23 Beyzbol Avrupa Şampiyonası ise 4-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında İspanya'nın Valencia şehrinde düzenlenecek.

Federasyon, organizasyonlarda milli takım kafilesinde görev alacak olan Ali Akınalp'ın, her iki şampiyonada da sporcuların sağlık ve performans süreçlerini takip etmesi amacıyla Ulusal Temsilci (masör) olarak görevlendirildiğini açıkladı.