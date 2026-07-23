Gabonlu ünlü golcü Pierre-Emerick Emiliano François Aubameyang’da9n sonra Brezilyalı 10 numara Philippe Coutinho’nun da Çorum’a transferinin son anda gerçekleşmediği belirtildi.

Kariyerinde İnter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin formasını da giyen ve en son geçen sezon İngiliz ekibi Aston Villa’da top koşturan 34 yaşındaki Philippe Coutinho’nun Arca Çorum FK ile prensipte anlaştığı ancak Çorum’la ilgili olarak internetten yaptığı görsel ve coğrafi araştırmanın ardından imza atmaktan vazgeçtiği kaydedildi.

Arca Çorum FK’nın, Philippe Coutinho transferinin gerçekleşmemesi üzerine alternatif isimlere yöneldiği belirtildi.