Transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 11 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan Arca Çorum FK, son haftalardaki sessizliğini bozmak için yeniden harekete geçti. Kırmızı-siyahlılar, daha önce girişimde bulunduğu ancak olumlu sonuç alamadığı Anthony Musaba transferini yeniden gündemine aldı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olan Arca Çorum FK, özellikle kanat bölgesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Pierre-Emerick Aubameyang, Philippe Coutinho ve Samuel Ballet gibi isimlerle ilgilenen Çorum temsilcisi, bu transferlerde istediği sonuca ulaşamamıştı.

Yönetim, rotasını yeniden İstanbul'a çevirirken, yaklaşık 15 gün önce nabız yokladığı Fenerbahçeli Anthony Musaba için bir kez daha girişimlere hazırlanıyor.

HEDEF KİRALIK TRANSFER ETMEK

Hollanda basınında yer alan haberlere göre Arca Çorum FK, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli kulüple yeniden temas kurmaya hazırlanan kırmızı-siyahlı yönetim, transferi olumlu sonuçlandırarak hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

Hızı, bire birdeki etkinliği ve her iki kanatta da görev yapabilmesiyle dikkat çeken Musaba'nın, teknik direktör Uğur Uçar'ın da transfer listesindeki öncelikli isimlerden biri olduğu öğrenildi.

Arca Çorum FK yönetiminin önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başlaması beklenirken, transferin seyri yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.