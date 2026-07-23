Güreşe kısa süre önce başlamasına rağmen şampiyonada sergilediği mücadeleci performansıyla dikkatleri üzerine çeken Beyzanur Yiğit, ilk resmi organizasyonunda kürsüye çıkarak madalya kazanmayı başardı. Genç sporcu, elde ettiği Türkiye beşinciliğiyle gelecek adına umut verdi.

Beyzanur Yiğit’in başarısının arkasında ise köklü bir güreş geleneği bulunuyor. Dedesi, babası ve amcalarının da güreşçi olduğu ailede yetişen genç sporcu, aile mirasını başarıyla sürdürerek ilk büyük sınavında önemli bir derece elde etti.

Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen gösterdiği azim ve performansıyla dikkat çeken Beyzanur Yiğit’in, önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atması bekleniyor. Genç sporcunun Türkiye Şampiyonası’nda kazandığı madalya, hem ailesi hem de antrenörleri tarafından gururla karşılandı.