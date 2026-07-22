Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenecek Dünya Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi.

29 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında İspanya'nın Santa Susanna kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda görev yapacak olan Çıtak, daha önce elde ettiği başarılı çalışmaların ardından yeniden milli takımda yer almanın gururunu yaşayacak.

Çorum'da yürüttüğü altyapı çalışmaları ve yetiştirdiği sporcularla dikkat çeken Hakan Çıtak, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dünya Şampiyonası öncesinde açıklamalarda bulunan Çıtak, yeniden milli takımda görev almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, hedeflerinin altın madalya olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Gençler Bocce (Petank) Şampiyonası'nda beşincilik elde ettiklerini hatırlatan Çıtak, "Bu görev senelerdir karınca misali sürdürdüğümüz çalışmaların ve sporcularımıza değer katma gayretimizin bir yansımasıdır. Geçen yıl dünya beşincisi olmuştuk. Bu kez yarım kalan hikayeyi tamamlayarak altın madalyaya uzanan taraf olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.