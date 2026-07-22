Arca Çorum FK’nın önceki sezon Orduspor 1967 takımından kadrosuna kattığı ve kiralık olarak 12 Bingölspor’a kiralık verdiği Osman Şahin yeni sezon için Erciyesspor’a bonservisi ile verildi.

Erciyesspor kulübü imza töreninde Osman Şahin’in fotoğrafı ile birlikte yayınladığı teşekkür mesajında ise ‘Daha önce kiralık olarak anlaşmaya vardığımızı açıkladığımız Osman Şahin'in transferi bonservisli olarak gerçekleşmiştir.

Bu sürecin gerçekleşmesine yardımcı olan Çorum FK Başkanı Sayın Savaş Balçık ve Sayın Salih Bayraktar'a Kulübümüz adına teşekkür ederiz’ denildi.