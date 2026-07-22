Arca Çorum FK'nın tecrübeli golcüsü Mame Thiam, son günlerde hakkında çıkan "kayıplarda" iddialarına sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla cevap verdi.

Kırmızı-siyahlı ekibin Bolu kampından kulüp tarafından servis edilen son antrenman fotoğraflarında Mame Thiam'ın yer almaması dikkat çekmiş, bunun ardından bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde "Mame Thiam kayıplarda" başlığıyla paylaşımlar yapılmıştı.

Hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Senegalli golcü, kişisel sosyal medya hesabından bireysel antrenman yaptığı anlara ait fotoğrafları paylaştı. Tecrübeli futbolcunun paylaşımı, takım çalışmalarının dışında özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğünü ortaya koyarken, çıkan iddialara da dolaylı bir yanıt niteliği taşıdı.