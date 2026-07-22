Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 14 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleşti. Şampiyonanın ilk gününde Çorum Gençlikspor Kulübü’nde mücadele eden ikiz kardeşlerden Muhammet Emir Yıldırım Türkiye şampiyonu, kardeşi Abdullah Emin Yıldırım ise U12 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmuştu. Şampiyonanın ikinci gününde ise Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü sporcularından Ahmet Arif Çeker U14 kategorisinde 41 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, U10 kategorisinde 41 Emir Göktürk Topuz Türkiye ikincisi, yine U10’da 36 kiloda İsmet Altunör ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Muhabir: RIFAT KARA