Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde, Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen Süper Lig Akademi Direktörleri Toplantısı’nda Süper Lig’de mücadele edecek akademi takımlarının da maçlarını oynayacağı yerler belli oldu.

Arca Çorum FK’nın U19 takımının yeni sezonda maçlarını oynayacağı saha konusunda yaşanan belirsizlik de sona erdi. TFF Altyapı Gelişim Direktörlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonunda Arca Çorum FK U19 takımı iç saha maçlarını hafta sonu Devane Sahası’nda oynayacağı duyuruldu.