Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Arca Çorum FK'da, Bandırmaspor ile oynanacak olan antrenman maçı öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verildi. Kulüp Başkanı Savaş Balçık, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek yeni sezon öncesi başarı dileklerini iletti.

Takımla gerçekleştirilen toplantıda futbolculara hitap eden Başkan Balçık, Arca Çorum FK formasını taşıyan herkesin artık Çorum'un bir parçası olduğunu vurguladı. Takım ruhunun önemine dikkat çeken Balçık, yeni sezonda başarıya ulaşmanın birlik ve aidiyet duygusuyla mümkün olacağını ifade etti.

Oyunculara moral veren Başkan Balçık, yaptığı konuşmada, "Sizler artık bu ailenin bir parçası ve Çorumlusunuz. Ben de Çorum Futbol Kulübü Başkanı ve Çorumlu olmaktan gurur duyuyorum." sözleriyle futbolculara seslendi.