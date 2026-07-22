Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Arca Çorum FK geçtiğimiz gün Bolu Vonresort Otel’de ikinci etap hazırlıklarına start verdi. 3 Temmuz’da başlayan yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kampında Arca Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar sona eren ilk etap kampını ve yeni başlayan ikinci etap kampını değerlendirdi.

VERİMLİ BİR KAMP OLDU

İlk etabın nasıl geçti sorusu üzerine genç teknik adam, ilk etapta daha çok fiziksel çalışmalara ağırlık verdiklerini ifade ederek, “İlk etapta daha çok fiziksel olarak çalıştık. Akşamları gerçekleşen taktik antrenmanlarla birlikte güzel bir süreç geçirdik. Şuan her şey bizim adımıza güzel gidiyor. Aramıza yeni katılan ve ayrılanlar oluyor. O yüzden bizim açımızdan oldukça verimli bir kamp dönemi oldu diyebilirim” dedi.

HER ŞEY YOLUNDA

Oyuncuların çalışma temposu ve fiziksel durumları ile ilgili gelen soruyu da içtenlikle cevaplayan Uçar, “Fiziksel departmanımız oldukça iyi bir kamp dönemi geçirdi. Taktik antrenmanlarında da istediklerimizi verdik. İkisinin de birleşmesi ile güzel bir karışım ortaya çıkıyor şuan bizim açımızdan. Her şey istediğimiz gibi yolunda gidiyor” ifadelerini kullandı.

SKORDAN ZİYADE OYUN ÖNEMLİ

Bolu Vonresort Otel’de başlayan ikinci etap çalışmalarında hangi konulara ağırlık vereceksiniz sorusu üzerine genç teknik adam, “İkinci süreçte de fiziksel antrenmanlar ama taktik antrenmanlara daha çok ağırlık vereceğiz. Oynayacağımız hazırlık maçlarına da özel olarak hazırlanıyoruz. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada uygulamaya çalışıyoruz. Tabi hazırlık maçlarında skorlar değil daha çok oynanan oyun önemli lige hazırlanabilmemiz için” dedi.

TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN

Açıklamasının sonunda taraftarlara da mesaj gönderen Uğur Uçar, “Taraftarımızın özellikle transfer konusunda sakin ve sabırlı olmasını istiyorum. Çünkü potansiyelli hem genç oyunculara hem de tecrübeli oyunculara yöneliyoruz. Tabi transfer süreçleri kolay olmuyor. İyi oyunculara gittiğimiz için bu süreç uzayabiliyor. Takımımıza çok kaliteli oyuncular geldi ve gelmeye de devam edecek. Bu oyuncular Çorum FK’yı daha üst seviyeye çekecek oyuncular olacak” şeklinde konuştu.