Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonla birlikte Trendyol Süper Lig'de yeni kurallar uygulayacak.

İŞTE O KURALLAR

🔸 Oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Aksi durumda yerine giren oyuncu bir dakika oyuna giremeyecek.

🔸 Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak.

🔸 Taç atışının geciktirilmesi halinde atış rakip takıma verilecek.

🔸 Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.

🔸 Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Hakaret içeren sözlere yaptırım uygulanacak.

🔸 Su molaları sadece sıcaklık 32 derece üstünde olması halinde uygulanabilecek.

VAR yetkileri genişleyecek:

🔸 Açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar.

🔸 Açıkça hatalı verilen köşe vuruşları.

🔸 Duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller.

🔸 Hakemin yanlış oyuncuya ceza verildiğinin tespit edilmesi.

Muhabir: Haber Merkezi