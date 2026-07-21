Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonla birlikte Trendyol Süper Lig'de yeni kurallar uygulayacak.
İŞTE O KURALLAR
Oyundan çıkan oyuncu 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Aksi durumda yerine giren oyuncu bir dakika oyuna giremeyecek.
Hakem düdüğü çaldığı andan itibaren 5 saniyelik geri sayım başlayacak.
Taç atışının geciktirilmesi halinde atış rakip takıma verilecek.
Kale vuruşunun geciktirilmesi halinde rakip takım lehine köşe vuruşu verilecek.
Ağız kapama sarı kart olarak değerlendirilecek. Hakaret içeren sözlere yaptırım uygulanacak.
Su molaları sadece sıcaklık 32 derece üstünde olması halinde uygulanabilecek.
VAR yetkileri genişleyecek:
Açıkça hatalı bir ikinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlar.
Açıkça hatalı verilen köşe vuruşları.
Duran topta, top oyuna girmeden önce meydana gelen gol veya penaltıyla sonuçlanan ihlaller.
Hakemin yanlış oyuncuya ceza verildiğinin tespit edilmesi.