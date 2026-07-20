14 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesinde hazırlıklarını sürdüren Arca Çorum FK'da gözler transfere çevrildi. Kırmızı-Siyahlı ekipte çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, yeni takviyeler konusunda ise henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşayan Arca Çorum FK, yeni sezon kadro planlaması kapsamında şimdiye kadar Ylber Ramadani, Emircan Gürlük, Serdar Saatcı, Gökhan Sazdağı, Hrvoje Smolcic, Erhan Erentürk, Arif Şimşir, Hasan Abdulkareem, Hasan Emre Yeşilyurt, Marcos Felipe ve Hüseyin Bulut'u renklerine bağladı.

Yönetimin bu transferlerin ardından kadroya 5-6 oyuncu daha kazandırmayı hedeflediği bilinirken, son günlerde transfer çalışmalarında sessizlik hakim oldu.

GÜNDEMDE ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Transfer döneminde Arca Çorum FK'nın adı birçok önemli futbolcuyla anıldı. Marsilya'dan Pierre-Emerick Aubameyang, Antalyaspor'dan Samuel Ballet, PSV Eindhoven'dan Adamo Nagalo, dünyaca ünlü yıldız Philippe Coutinho ve son olarak Fenerbahçe'den Bertuğ Elmas'ın Çorum FK'nın transfer gündeminde yer aldığı öne sürüldü.

Kulüp yönetiminin bu futbolcularla çeşitli görüşmeler yaptığı iddia edilse de, şu ana kadar bu isimlerden herhangi biriyle resmi sözleşme imzalanmadı.

TARAFTAR YENİ TRANSFER BEKLİYOR

Süper Lig'in başlamasına bir aydan daha kısa bir süre kalırken, takımdan ayrılan oyuncuların yerlerinin henüz tam anlamıyla doldurulamamış olması taraftarlar arasında da endişeye neden oluyor.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik bölgelere yapılacak takviyelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması beklenirken, Kırmızı-Siyahlı camia yönetimin sessizliğini bozarak yeni transferleri açıklamasını umutla bekliyor.