Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Arca Çorum FK’da ikinci etap hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla start alacak.

3 Temmuz’da Düzce Topuk Yaylası’nda başlayan yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kampı 17 Temmuz’da sona ermişti. Teknik ekibe ve oyunculara verilen 3 günlük izinin ardından ikinci etap hazırlıkları bugün Bolu Vonresort’ta start alacak. İkinci etap kampı ise 29 Temmuz’da sona erecek.

İKİNCİ ETAPTA 3 HAZIRLIK MAÇI

Bolu kampında hazırlık maçlarına ağırlık verecek olan Arca Çorum FK, üç özel karşılaşmaya çıkacak. Kırmızı-Siyahlılar, 22 Temmuz, 25 Temmuz ve 29 Temmuz tarihlerinde hazırlık maçları oynayarak Süper Lig öncesinde son provasını yapacak.

Bu karşılaşmalardaki rakiplerin ise önümüzdeki günlerde kulübün resmi kanalları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması bekleniyor.