Çorum futbolunun unutulmaz isimlerinden, usta spiker, yorumcu ve gazeteci Kemal Bolat, vefatının ikinci ayında anlamlı bir ziyaretle anıldı. Çorum FK'nın Trendyol 1. Lig şampiyonluk kupası, yıllarca büyük bir tutkuyla takip ettiği takımın efsane ismi Kemal Bolat'ın mezarına götürüldü.

Çorum FK taraftar gruplarının öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarete Kemal Bolat'ın oğulları Bekir Bolat ve Enver Bolat da katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, şampiyonluk kupası Bolat'ın kabri başına bırakılarak dualar edildi.

Çorum FK'nın henüz Çorumspor adıyla mücadele ettiği yıllardan itibaren takımın en büyük takipçilerinden biri olan Kemal Bolat, yağmur, çamur demeden tribünlerde ve mikrofon başında takımının yanında yer almış, Çorum futboluna yıllarca önemli katkılar sunmuştu.

Amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden usta gazeteci ve spor adamı, vefatının ikinci ayında da taraftarların vefasıyla unutulmadı. Taraftarlar, şampiyonluk kupasını mezarına götürerek hem Çorum FK'nın tarihi başarısını onunla paylaşmış hem de Çorum futboluna verdiği emeklere duydukları saygıyı bir kez daha göstermiş oldu.