Çorum'u temsilen Konya'da düzenlenen Down Sendromlular Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılan Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü sporcuları önemli başarılara imza attı.

19-21 Temmuz 2026 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Down Sendromlular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü sporcusu Enes Borucu, gülle atma branşında gösterdiği başarılı performansla Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcu ayrıca cirit atma branşında da Türkiye dördüncülüğünü elde ederek Çorum'u gururlandırdı.

Şampiyonada kulübün bir diğer sporcusu Eymen Kaya ise 100 metre yarışında serisinde dördüncü olarak gelecek adına umut veren bir performans sergiledi.

Çorum'u başarıyla temsil eden sporcuların elde ettiği dereceler, kentte büyük sevinç yaşatırken, sporcularla yakından ilgilenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Demirkıran ve Çağlar, elde edilen başarıların devamını dileyerek özel sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Spor Kulübü'nün elde ettiği bu önemli başarı, Çorum'da özel sporcuların atletizm alanındaki gelişimini bir kez daha gözler önüne serdi.