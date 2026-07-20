Çorum 'da vatandaşlar, İspanya ve Arjantin'in karşı karşıya geldiği Dünya Kupası finalini dev ekrandan izledi.

Çorum Belediyesi tarafından Dünya Kupası finalini vatandaşlar için Kadeş Barış Meydanında'daki dev ekrandan yayınlandı. Yüzlerce vatandaş, İspanya ve Arjantin'in karşı karşıya geldiği karşılaşmayı birlikte dev ekrandan izledi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonu olduğu karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte izledi. Meydanı dolduran vatandaşlar, karşılaşmayı Filistin'e verdiği desteklerden dolayı İspanya'yı destekledi. Belediye Başkanı Aşgın ve vatandaşlar karşılaşmayı ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla izledi.

Çorum Belediyesi tarafından vatandaşlara ise çeşitli ikramlar yapıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı