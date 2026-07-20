Taraftarlar gruplarının Kemal Bolat’ın mezarını ziyaret ederek kupayı götürmesinin ardından “Bir şampiyonluk, bir vefa” başlığı altında açıklamalarda bulunan Başkan Savaş Balçık, Kemal Bolat’ın Çorum’un ve Çorum sporunun en büyük değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Başkan Balçık’ın açıklaması şu şekilde;

“Çorum futbolunun unutulmaz sesi, yıllarca Çorumspor’un maçlarında sesiyle tribünlere heyecan katan, sevincimizi ve hüznümüzü paylaşan kıymetli spikerimiz Kemal Bolat’ı rahmet ve özlemle anıyoruz.

Merhum Kemal Bolat, ömrünü adadığı Çorumspor’un bugün ulaştığı tarihi başarıyı görmeyi çok istemiş, ancak buna ömrü vefa etmemiştir.

Taraftarlarımızın ve kulüp temsilcilerimizin şampiyonluk kupasını kabri başına götürerek bu başarıyı kendisine ithaf etmesi, Çorum FK camiasının vefa kültürünün en anlamlı örneklerinden biri olmuştur.

Bir kulübü büyük yapan yalnızca kazandığı kupalar değil, geçmişine ve emektarlarına gösterdiği vefadır. Kemal Bolat, yıllarca sesiyle Çorumspor’un heyecanını yaşayan ve yaşatan çok kıymetli bir değerimizdi. Taraftarlarımızın ve kulüp temsilcilerimizin şampiyonluk kupasını kabri başına götürmesi, hepimizi duygulandıran ve Çorum FK ailesinin nasıl büyük bir aile olduğunu gösteren çok anlamlı bir davranıştır. Bu kulübe gönül veren, emeği geçen hiçbir isim unutulmayacaktır. Kemal ağabeyimizi rahmetle anıyor, bıraktığı hatırayı daima yaşatacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

Çorum FK olarak, bu kulübe gönül vermiş tüm emektarlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anmaya devam edeceğiz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”