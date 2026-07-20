Zonguldak’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Birinciliği’nde Çorum erkek ve kız takımı grubunu birinci sırada tamamlayarak yarı final grubuna adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Birinciliği 17-20 Temmuz tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Antrenörler Bayram Aydın ve Mervenur Yetişgen önderliğinde Çorum erkekler takımında Sefa Mucur, Utku Emir, A.Selim Topuz ve A.Selim Turpoğlu, kız takımında ise Büşra Şenoğlu, Elifnaz Uzun, Hatice Mol, Nisa Demir ve Esmanur Çıtak yer aldı.

Çorum erkek takımı grubunda oynadığı maçlarda Düzce’yi 3-2, Karabük’ü 4-1 ve Kastamonu’yu 4-2 yenerken, kızlar ise Amasya’yı, Bartın’ı ve Karabük’ü 3-2’lik skorlarla yenerek grubunu yenilgisiz tamamladılar.

Grubunu birinci sırada tamamlayan Çorum erkek ve kız takımı 1-3 Ağustos tarihleri arasında Erzurum’da yapılacak olan yarı final müsabakalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.