Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK’da kaptan Ferhat ile yollar ayrılıyor. Yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmeyen kaptan Ferhat Yazgan önceki gün yönetimden izin alarak ikinci etap kampına katılmadı. Menajerleri aracılığı ile kendisine kulüp arayan deneyimli orta saha oyuncusunun Sarıyer ile anlaştığı öğrenildi.

Ferhat Yazgan, Çorum FK'da takım kaptanı olarak görev yaptığı süre boyunca önce 2. Lig, ardından 1. Lig şampiyonluklarını yaşayarak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Çorum FK formasıyla bugüne kadar toplam 142 resmi maça çıkan deneyimli orta saha, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 17 kez havalandırma başarısı gösterdi.