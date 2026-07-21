Çorum FK taraftarları, kulübün Çorumspor adıyla mücadele ettiği yıllarda tribünlerin unutulmaz isimlerinden olan ve amigoluğuyla taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan merhum Mehmet Ali Altunkaya'yı unutmadı. Taraftar grup liderleri, elde edilen şampiyonluk kupasıyla Altunkaya'nın mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Geçtiğimiz günlerde usta gazeteci Kemal Bolat'ın kabrini de şampiyonluk kupasıyla ziyaret eden taraftarlar, vefa geleneğini sürdürerek bu kez Mehmet Ali Altunkaya'nın mezarı başında bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, Altunkaya için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Yıllarca tribünlerde Çorumspor sevdasını coşkuyla yaşatan ve taraftarların gönlünde özel bir yer edinen Mehmet Ali Altunkaya'nın şampiyonluk kupasıyla anılması, camiada büyük takdir topladı. Taraftarlar, bu anlamlı ziyaretle hem kulübün efsane isimlerini unutmadıklarını gösterdi hem de şampiyonluk sevincini, Çorum futboluna emek vermiş isimlerle manevi olarak paylaşmış oldu.