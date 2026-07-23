Kırmızı-siyahlılar, kamp döneminde oynadığı ilk antrenman maçında Gürcistan temsilcisi Rustavi'yi 1-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaparken, ikinci antrenman maçında ise Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldı.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Arca Çorum FK, Iğdır FK karşılaşmasında hem takımın son durumunu görmeyi hem de oyuncuların performansını değerlendirmeyi hedefliyor.

Arca Çorum FK ile Iğdır FK arasında oynanacak antrenman karşılaşması, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30'da Bolu Vonresort Otel Sahası'nda başlayacak.