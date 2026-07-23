Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Arca Çorum FK, savunmanın sol kanadını Romanya futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biriyle güçlendirmeye hazırlanıyor.
Kırmızı-siyahlı ekibin, Rapid Bükreş forması giyen genç sol bek Andrei Borza ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi. Romanya basınında yer alan haberlere göre taraflar arasındaki görüşmelerde sona gelinirken, oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi