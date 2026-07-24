Arca Çorum FK'nın transfer görüşmelerini sürdürdüğü belirtilen Andrei Borza, Romanya futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli sol bek yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Kısa Profil

Adı: Sebastian Andrei Borza

Doğum Tarihi: 12 Kasım 2005

Yaş: 20

Boy: 1.80 m

Mevki: Sol Bek

Ayak: Sol

Kulübü: Rapid Bükreş

Milli Takım: Romanya U21

Gheorghe Hagi Akademisi'nin yetiştirdiği isim

Borza, Romanya'nın en önemli futbol akademilerinden biri olan Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetişti. Profesyonel kariyerine Farul Constanța'da adım atan genç futbolcu, henüz 17 yaşında takımın değişmez isimlerinden biri olmayı başardı. 2022-2023 sezonunda Farul'un Romanya Ligi şampiyonluğuna önemli katkı verdi.

Rapid Bükreş'e 800 bin Euro'ya transfer oldu

Başarılı performansının ardından 2023 yazında Rapid Bükreş'e yaklaşık 800 bin Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Kısa sürede burada da ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

Hücum yönüyle dikkat çekiyor

Modern futbolun gerektirdiği özelliklere sahip olan Borza;

Hızlı çıkışları,

Etkili bindirmeleri,

İsabetli ortaları,

Top tekniği ve

Hücuma verdiği katkıyla ön plana çıkıyor.

Savunmada ise agresif oyun yapısı ve bire bir mücadelelerdeki başarısıyla dikkat çeken genç sol bek, Romanya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

Milli takımın da değişmez ismi

Romanya'nın U15, U16, U17, U19 ve U20 milli takımlarında forma giyen Borza, son olarak Romanya U21 Milli Takımı'nın önemli oyuncularından biri konumunda bulunuyor.

Çorum FK için önemli yatırım

Transferin gerçekleşmesi halinde Arca Çorum FK, yalnızca Süper Lig seviyesinde kaliteli bir sol bek kazanmakla kalmayacak, aynı zamanda ilerleyen yıllarda yüksek bonservis geliri elde edebileceği önemli bir yatırım da yapmış olacak. 20 yaşındaki futbolcunun gelişim potansiyeli ve Avrupa piyasasındaki değeri, transferi kırmızı-siyahlılar adına dikkat çekici hale getiriyor.