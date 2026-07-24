Yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Arca Çorum FK, üçüncü hazırlık maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-Siyahlılar, yeni sezon öncesindeki hazırlıklarını sürdürürken, yarın Arnavutluk Ligi ekiplerinden Tirana ile antrenman maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele, saat 17.00'de Bolu Vonresort Otel Sahası'nda oynanacak.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde çalışmalarına yoğun tempoda devam eden Arca Çorum FK'da, teknik heyetin karşılaşmada tüm oyunculara şans vermesi ve takımın son durumunu yakından gözlemlemesi bekleniyor.

Kırmızı-Siyahlılar daha önce Gürcistan takımı Rustavi’yi 1-0 yenerken, Bandırmaspor ile oynanan antrenman maçı ise golsüz berabere kalmıştı.