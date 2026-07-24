Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transferde titiz bir çalışma yürüten Kırmızı-Siyahlı yönetim bir süredir arayış içerisinde olduğu sol bek transferini resmiyete kavuşturdu. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Rapid Bükreş takımının 20 yaşındaki sol beki Andrei Borza ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

ANDREİ BORZA KİMDİR?

12 Kasım 2005 yılında Romanya’nın Navodari şehrinde dünyaya gelen Andrei Borza 2018 yılında Gheorghe Hagi Akademisi'nde futbol hayatına başladı. Daha sonra Romanya ligi takımlarından Farul Constanta takımının altyapısına transfer olan genç futbolcu burada yıldızını parlatarak Romanya’nın en köklü kulüplerinden biri olan Rapid Bükreş’e 800 bin Euro karşılığında transfer oldu. Burada kısa sürede ilk 11’in vazgeçilmezlerinden biri olan Andrei Borza 2025-2026 sezonunda 29 lig, 1’i kupa olmak üzere toplam 30 maça çıkarken, 2 gol, 4 asist ile sezonu tamamladı.

Modern futbolun gerektirdiği özelliklere sahip olan Borza, hızlı çıkışları, etkili bindirmeleri, isabetli ortaları ve top tekniği ile ön plana çıkıyor.

Ayrıca Borza, Romanya U15, U16, U17, U19 ve U20 milli takımlarında da forma giydi.