Yeni sezonda Trendyol Süper Lig’de mücadele edecek olan ve Federasyonun mali denetiminden en üst seviyede geçen Arca Çorum, A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaştı. Kırmızı-siyahlı kulüp için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde belirlenen 893 milyon 261 bin 956 liralık harcama limiti, sınırsız seviyeye çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen sezon 1.Lig’den Süper Lig’e yükselen Erzurumspor, Amedspor ve Arca Çorum FK’ya Süper Lig’deki ilk sezonları için 893 milyon 261 bin 956 lira harcama limiti belirlemişti. Arca Çorum FK, limitin yetersiz olduğu ve artırılması gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Kulübün geçmişe dönük hiçbir borcunun bulunmadığının belirtildiği ve yeni sponsorluk anlaşmalarının da yer aldığı bağımsız bir denetim raporu asbaşkan Feyyaz Gökel tarafından hazırlanarak Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderildi.

Arca Çorum FK’nın başvuru dosyasını inceleyen Türkiye Futbol Federasyonu, harcama limitini önce 4 milyar 103 milyon 966 bin 488 liraya, ardından da sınırsız seviyeye çekti. Süper Lig’de, daha önce sadece İzmir temsilcisi Göztepe A Sınıfı Mali Yeterlilik statüsü alırken, Arca Çorum FK, mali disiplin başarısını bu seviyeye ulaşan ikinci takım olarak taçlandırdı.

Konuyla ilgili olarak Arca Çorum FK’dan yapılan açıklamada; “Kulübümüz, 2026-2027 yaz transfer dönemi öncesinde önceki sezonlardan herhangi bir mali borç devretmeyerek Türkiye Futbol Federasyonu’nun mali kriterlerini eksiksiz yerine getirmiş ve A Sınıfı Mali Yeterlilik seviyesine ulaşmıştır.

Bu kapsamda, kulübümüzün A Sınıfı Mali Yeterliliği Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak tescil edilmiş olup, Arca Çorum FK harcama limitine takılmadan transfer planlamasını sürdürebilen sayılı kulüpler arasında yer almıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadeleri kullanıldı.