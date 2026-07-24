AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancıklı güreş antrenörü Kadir Aker ile minik güreşçiler Şaban Alparslan, Sefa Dölcü ve Berat Kestek’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul etti. Ziyarette sporcu velileri Ömer Arslan ve Adem Dölcü’nün da hazır bulunduğu belirtildi.

Milletvekili Kaya, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “…Ata sporumuz güreşte elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandıran evlatlarımızı ve emek veren antrenörümüzü yürekten tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.