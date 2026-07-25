Adrenalin ve motor sporları tutkunlarının merakla beklediği Çorum Offroad Fest 3, 26 Temmuz Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecek. Çorum Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, birbirinden iddialı offroad araçlarını ve sporcularını bir araya getirecek.

Eski Çimento Fabrikası arazisinde yapılacak etkinlik, 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Çamur, engel ve zorlu parkurlarda mücadele edecek araçlar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Çorum Offroad Team (COROFF Team) tarafından organize edilen festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce motor sporu tutkununu ağırlamaya hazırlanıyor. Gün boyu sürecek etkinlikte, güçlü arazi araçlarının performansları nefes keserken, katılımcılar da offroad heyecanını yakından yaşama fırsatı bulacak.

Çorum Belediyesi'nin yanı sıra 16 firmanın sponsorluğunda düzenlenecek organizasyonda Çorum’dan 18, Samsun’dan 7, Ankara’dan 5, Amasya’dan 5, Kayseri’den 2, Giresun’dan 2 ve Ordu’dan 1 olmak üzere toplam 40 araç zamanla yarışacak. Çorumlu araba tutkunlarının da bu yarışlara yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

COROFF Team Başkanı Serkan Güccan offroad tutkunlarını ve adrenalin severleri 26 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Eski Çimento Fabrikası arazisinde gerçekleştirilecek festivale davet etti.