Hafta sonu Çorum'da etkili olan yoğun yağış, organizasyonun yapılacağı Eski Çimento Fabrikası arazisini de olumsuz etkiledi. 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan festivalin, katılımcıların ve izleyicilerin güvenliği göz önünde bulundurularak ileri bir tarihe ertelendiği organizasyon yetkilileri tarafından açıklandı.

Yetkililer, hava şartlarının etkinliğin güvenli bir şekilde düzenlenmesine elverişli olmaması nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtirken, festivalin yeni tarihinin yapılacak değerlendirmelerin ardından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.