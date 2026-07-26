Yeni sezonda U19 PAF Ligi'nde mücadele edecek olan Arca Çorum FK U19 Takımı, lig öncesindeki hazırlık maçında Samsunspor U19 ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında ortaya koyduğu mücadeleci performansla beğeni toplarken, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Cumartesi günü Çorum FK Tesisleri'nde oynanan hazırlık karşılaşmasının ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Orta saha mücadelesinin ön plana çıktığı bölümde taraflar zaman zaman etkili ataklar geliştirse de savunmalar hata yapmadı. Dengeli geçen ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Samsunspor, bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ancak geriye düşmesine rağmen oyun disiplininden kopmayan Arca Çorum FK U19, rakip kalede baskısını artırdı. Kırmızı-siyahlıların çabası Hamza'nın kaydettiği golle sonuç verdi ve mücadelede denge sağlandı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de galibiyet golünü bulmak için önemli fırsatlar yakalasa da skor değişmedi ve hazırlık mücadelesi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sezon U19 PAF Ligi'nde mücadele edecek olan kırmızı-siyahlı gençler, güçlü rakipleri karşısında sergiledikleri istekli futbol, mücadele gücü ve takım disipliniyle teknik heyetten tam not aldı. Hazırlık sürecinde olumlu sinyaller veren Çorum ekibi, lig öncesi umut veren bir performans ortaya koydu.