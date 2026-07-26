Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Arca Çorum FK'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında ayrılıklar devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekipte bu kez geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli rol oynayan tecrübeli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile yollar ayrılıyor.

Kulübün yeni sezon planlaması doğrultusunda Serdar Gürler'e kendisine kulüp bulması için izin verildi. Bolu'da devam eden hazırlık kampından ayrılan deneyimli futbolcunun, menajerleri aracılığıyla transfer görüşmelerine başladığı öğrenildi.

İlk etabın son günlerinde kendisine takım bulması için izin verilen bir diğer isim ise Danjiel Aleksic olmuştu.