31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Gürcistan’da düzenlenecek Uluslararası Wushu Kungfu Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek milli takımlarda Çorum’dan da iki sporcunun yer alacağı açıklandı.

Wushu Kungfu Federasyonu İl Temsilcisi Bekir Bolat’ın yaptığı açıklamaya göre, şampiyonada Çorum Anadolu Yıldızları Spor Kulübü’nden Gizem Bilgiç yıldız kızlar 42 kiloda, Çorum Big Power Spor Kulübü sporcusu Ayşe Sevda Yanaşma ise genç kızlar 52 kiloda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek.

Bilgiç ve Yanaşma, bu yıl düzenlenen Türkiye ve Balkan şampiyonlarında altın madalya kazanmıştı.