Arca Çorum FK’nın Urugaylı golcü Luciano Rodriguez’i kadrosuna katmak istediği ve görüşmelerde de önemli mesafe kat edildiği belirtildi.

Geçen sezonu Suudi Arabistan temsilcisi NEOM’da geçiren 23 yaşındaki golcü futbolcunun Çorum FK’ya sıcak baktığı ve bu hafta içerisinde İstanbul’da sağlık kontrolünden geçebileceği kaydedildi.

NEOM’un geçen yıl 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Luciano Rodriguez, iki kanatta da oynayabiliyor. 23 yaşında olduğu için genç yabancı kontenjanına tabii olan Luciano Rodriguez, Arca Çorum FK’ya transferinin kesinleşmesi halinde kulübün en değerli oyuncusu olacak.