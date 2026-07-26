Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele edeceği Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdürürken, teknik direktör Uğur Uçar, en az 6 oyuncu daha almak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarından gayet memnun olduğunu kaydeden Uğur Uçar, 1 sağ stoper, 2 orta saha, 2 kanat, 1 de sağ stoper almak istediklerini ifade ederken, “Yeni sezon öncesi hem saha çalışmalarımız hem de transfer görüşmelerimiz devam ediyor. Sezonun ilk haftasındaki Galatasaray maçına kadar 3-4 oyuncu daha kadroya katılacak.

Transfer yapacağımız mevkiler belli. Ama transfer dönemi bitene kadar 7-8 hatta 10 oyuncu alabiliriz” şeklinde konuştu.