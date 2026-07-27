Güreş Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen 15 Temmuz Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Sungurlu Belediye Spor Kulübü güreşçileri 3 madalya kazanırken, Arif Bozdağ şampiyon oldu.

Ankara Arena’da, yoğun bir katılımla düzenlenen şampiyonada antrenör Çelebi Bayır nezaretinde mücadele eden sporculardan U10 yaş kategorisi 36 kilonun elemelerindeki tüm rakiplerini yenerek finale yükselen Arif Bozdağ, Sakarya temsilcisi Hendek Olimpik Spor Kulübü’nden Yavuz Selim Hisan’la çıktığı şampiyonluk maçını da kazanarak altın madalyaya uzandı.

DEMİRKOL VE BOLAT DA KÜRSÜDE

Arif Bozdağ’ın birinci olduğu şampiyonada U13 yaş grubu 62 kiloda mindere çıkan Sungurlu Belediye Spor Kulübü güreşçilerinden Alperen Demirkol Türkiye üçüncüsü olurken, İhsan Bolat ise beşinciliği elde ederek kürsüdeki yerlerini aldılar.

Antrenör Çelebi Bayır, derece yapan sporcuları tebrik ederken, kendilerine her zaman destek olan Belediye Başkanı Muhsin Dere ve kulüp başkanı Yılmaz Çağlayan’a teşekkür etti.