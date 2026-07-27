Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü’nün milli badmintoncularından Mehmet Can Töremiş, İstanbul’da düzenlenen ve Türkiye adına mücadele ettiği uluslararası turnuvada ikinci olarak büyük bir başarıya daha imza attı.

İstanbul Ata Sporları Merkezi’nde düzenlenen Navek Türkiye Junior International 2026 Turnuvasında mücadele eden Mehmet Can Töremiş, tek erkekler kategorisinin eleme müsabakalarında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde Hindistanlı sporcu Sai Nachiketh Bhatraju’ya yenilen Töremiş turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Tek erkeklerde, Samuel Tamang ve Suudi Arabistan’dan Amer Mohammed üçüncülüğü paylaştı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda antrenörlerinden Barış Boyar, uluslararası düzeyde ülkemizi ve Osmancık’ı başarıyla temsil eden Mehmet Can Töremiş’i kutlayıp başarılarının artarak devam etmesini dilerken, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız’a teşekkür ederken, “Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü olarak sporcularımızı ulusal ve uluslararası arenalarda başarıyla yetiştirmeye, ilçemizi ve ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.