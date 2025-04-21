Ahlatcı Çorum FK’nın bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü’nde Mesut Bakkal’la yolların ayrılmasıyla boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi. Kaplan, Başkent ekibinde beşinci kez göreve geldi.

Ankaragücü’nü 2012-2013, 2014-2015, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında belli dönemlerde çalıştıran Kaplan'ın, 5 yılı aşkın bir süre sonra yeniden sarı lacivertli takımla yolları kesişti. 57 yaşındaki Mustafa Kaplan en son geçen sezon Adanaspor’u çalıştırdı.

BU SEZON 6’NCI TEKNİK DİREKTÖR

Mustafa Kaplan Ankaragücü’nün bu sezonki altıncı teknik direktörü oldu. Sezona Cihat Arslan’la başlayan Başkent ekibinde Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı ve Mesut Bakkal görev yapan teknik direktörler oldu.