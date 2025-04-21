Ahlatcı Çorum FK’nın Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 yenildiği maçta sarı kart gören futbolculardan kaleci Hasan Hüseyin Akınay ceza sınırına dayandı.

Bandırmaspor ve Ümraniyespor maçlarından sarı kartı bulunan Hasan Hüseyin, Amed maçının 90.dakikasında bu sezonki üçüncü sarı kartını gördü. Derelimli eldiven bundan sonra göreceği ilk kartla birlikte cezalı duruma düşecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte Kadir Seven, Coşqun Diniyev, Atakan Cangöz ve Eren Karadağ da ceza sınırında bulunuyor.