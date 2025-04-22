Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Badminton Şampiyonası Mardin’de yapıldı. Çorum’u temsil eden ve Osmancık Barış Boyar Badminton akademi sporcularından oluşan Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkeklerde üçüncü oldu.

Antrenör Eren Murat Güngör nezaretinde, Haşim Kağan Töremiş, Furkan Alnıdelik, Musab Şerbetci ve Engin Makineci’den oluşan sporcu kadrosuyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum temsilcisi, şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı ve büyük bir başarıya imza attı.

ŞEHİT ÖĞRETMENE İTHAF EDİLDİ

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve antrenörü Barış Boyar, elde edilen başarıyı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’a ithaf ettiklerini belirtirken, “Bu şampiyonluk sadece bir sportif başarı değil, aynı zamanda yüreğimizde özel bir yeri olan şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’ın adını taşıyan okulumuz adına çok derin bir anlam ifade etmektedir.

Bu önemli derecemizi; görevine tutkuyla bağlıyken alçak bir terör saldırısında şehit edilen, adını onurla taşıdığımız kıymetli öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın’a ithaf ediyoruz.

Ruhun şad, mekânın cennet olsun Aybüke Öğretmenim.

Gururluyuz, çünkü hem sporun hem değerlerimizin temsilcisiyiz. Hep birlikte başardık. Birlikte daha nice başarılara” ifadelerini kullandı.

Boyar, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ve Okul Müdürü Sefa Kınalı’ya da teşekkür etti.