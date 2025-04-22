2.Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor’da top koşturan Yasin Dülger’in, trafikte yol verme meselesi nedeniyle sözlü tartışmanın ardından birkaç kişi tarafından sopalarla darp edildiği belirtildi. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun başından ve ayağından yaralandığı, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı açıklandı. Dülger’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Eski Çorum FK’lı futbolcu olan Erzincanspor Kulübü Başkanı Burak Çalık, Yasin Dülger’i hastanede ziyaret ederken, kulüpten yapılan açıklamada saldırı kınanırken, saldırı ile ilgili hukuki süreç başlatıldığı duyuruldu.