TELE1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ 4 Soru 4 Yanıt adlı yaklaşık 50 dakikalık bir programda Bölücübaşı A.Öcalan’la ilgili yaptığı bir değerlendirme nedeniyle önce gözaltına alındı, sonra da tutuklandı.

Gerekçe: “Suçu ve suçluyu övmek”… 50 dakikalık programın önü ve arkası kesilerek, konu asıl bağlamından koparılarak, açıkça montaj videolarla kumpas kuruluyor.

Amaç, sadece Sayın Yanardağ’a değil, aynı zamanda demokrasi güçlerini susturmak üzere muhalif basına da, Yanardağ üzerinden gözdağı vermektir.

İktidar, seçim biter bitmez, hakkı, hukuku, adaleti hiçe sayarak, montaj videolarla baskıcı yüzünü gösterdi. Toplumun tepkisi ölçülüyor. Hiç kuşkunuz olmasın, Yanardağ ile bu gediği açarlarsa devamı daha güçlü ve sert gelecektir. Bilirsiniz “sarı dana” hikâyesi.

CHP’nin hazırladığı “AKP Teröre Yardım ve Yataklık Ediyor” adlı kitapçıkta gerek başbakan, gerek bakan, gerekse milletvekili düzeyinde pek çok kişinin Öcalan hakkında söylediklerine bakılırsa, insan düşünmeden edemiyor, onlar neden dışarıda?

27 Eylül 2012 (Erdoğan):“PKK ile görüşme talimatını bizzat ben verdim.”

17 Eylül 2015 (Erdoğan): “Çözüm süreci içinde valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği PKK’ye operasyon yapmadı!”

1 Ekim 2012: Galip Ensarioğlu (AKP Milletvekili): “Yerel yönetimlerin güçlendirildiği bir modelde PKK seçime girsin ve seçilsin. Seçilerek gelsin… Öcalan’ın PKK üzerindeki hâkimiyeti, gücü ve sembolleşen liderlik konumu devlet için bir şanstır. Öcalan, şu anda en güçlü konumunda ve devlet için bir aktör haline geldi.”

21 Mart 2013, Abdürrahim Boynukalın (AKP Gençlik Kolları Başkanı): “Şu anda binlerce Türkoğlu Türk, Abdullah Öcalan’ın mesajıyla duygulanıyorsa; artık gerçekten yeni bir dönem başlamış demektir… En azından Abdullah Öcalan kadar ilkeli olun.”

19 Temmuz 2013, Yasin Aktay (AKP Genel Başkan Yardımcısı): “Öcalan dünyanın geleceğini iyi okuyor.”

28 Kasım 2013, Bülent Arınç (Başbakan Yardımcısı: “Sayın Öcalan demeyi, Öcalan posterleri taşımayı ve PKK bayrağı açmayı suç olmaktan biz çıkardık.”

6 Haziran 2014, Beşir Atalay (Başbakan Yardımcısı): “Öcalan’ın düşünceleri bizim de düşüncelerimiz.”

8 Haziran 2014, Yalçın Akdoğan (Başbakan Yardımcısı): “Öcalan’ın olayları okuma kabiliyeti ve tecrübesi var”

18 Haziran 2014, Orhan Miroğlu (AKP Milletvekili): “PKK bir terör örgütü değildir. PKK kendi topraklarında, belli bir politik programı hayata geçirmeye çalışan bir politik harekettir.”

Yandaş basın ve yayın organlarının yaptığı güzellemelerin tamamını alırsam kitaplara sığmaz.

Merdan Yanardağ içerdeyse bunlar neden dışarıda? Türkiye’de hukuk kişiye göre mi işliyor? Yanardağ gazeteci ve gözlemci olarak görevini dürüstçe yapıyor.

50 dakikalık yayının önü ve arkası kesilerek 5 dakikalık bir kumpas videosu hazırlanmıştır. Programın tamamı incelendiğinde iddia edilen bir suç yoktur. Durum ifade özgürlüğüne darbe, muhalif basına gözdağıdır. Kamu vicdanının bunu kabul etme olanağı yoktur.

Merdan Yanardağ’a yapılan kumpas ve keyfi siyasi karardan, acilen dönülmeli ve gecikmeden özgürlüğüne kavuşmalıdır.